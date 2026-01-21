Размер шрифта
В России ожидают закрепления доллара ниже 77 рублей

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может краткосрочно закрепиться ниже 77 руб.
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара краткосрочно закрепится ниже 77 рублей, евро — уйдет ниже 90 рублей, юаня — ниже 11 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль продолжает демонстрировать силу на фоне внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы — остывание активности потребителей после праздничного пика, увеличение объема продаж валюты по бюджетному правилу, приближение налогового периода. Сегодня к этому добавились геополитические новости — рублевые активы поддерживает продолжение переговоров по Украине, завтра в Москве ожидается встреча президента РФ Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, спецпосланником главы США», — отметил Бахтин.

По его словам, к внешним факторам относятся снижение самого доллара к другим валютам из-за обострения ситуации вокруг Гренландии, рост цен на нефть, золото и металлы платиновой группы.

Но ожидания на горизонте месяца не столь однозначны, предупредил Бахтин. По его словам, импортеры могут повысить спрос на валюту на рубеже января-февраля, поскольку перед ними стоит задача пополнить складские запасы до наступления китайских новогодних праздников. Поэтому в перспективе месяца эксперт не ждет дальнейшего усиления рубля. Тем не менее, если оперативные статданные укажут на возможную паузу в снижении ключевой ставки ЦБ в феврале, валюты еще могут обновить минимумы года, технически это 75 рублей за доллар, 88 за евро и 10,5 за юань, заключил Бахтин.

Курс доллара 21 января опускался до 76,4 рубля, следует из данных Investing.com.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на март. 

