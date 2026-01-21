Десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе в российском ТЦ, и это попало на видео

В Крыму десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе в ТЦ

В Крыму ребенку до сухожилия разрезало ногу на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

Инцидент произошел на четвертом этаже ТЦ «Центрум» в городе Симферополе. Девочка наступила на металлический лист напольного покрытия на эскалаторе, и тот перевернулся. В результате ребенку разрезало ногу до сухожилий.

На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Ей провели операцию, после чего девочка провела в стационаре около месяца.

По словам родителей, руководство торгового центра отказалось от ответственности и компенсации причиненного вреда — досудебного урегулирования достичь не удалось. Следственный комитет неоднократно изымал и возвращал материалы для проверки. Сейчас семья добивается огласки ситуации.

