Десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе в российском ТЦ, и это попало на видео

В Крыму десятилетней девочке разрезало ногу на эскалаторе в ТЦ 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27676357_rnd_2",
    "video_id": "record::d86d855c-55ad-4f60-b71e-a83abcfb76d7"
}

В Крыму ребенку до сухожилия разрезало ногу на эскалаторе в ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

Инцидент произошел на четвертом этаже ТЦ «Центрум» в городе Симферополе. Девочка наступила на металлический лист напольного покрытия на эскалаторе, и тот перевернулся. В результате ребенку разрезало ногу до сухожилий.

На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу. Ей провели операцию, после чего девочка провела в стационаре около месяца.

По словам родителей, руководство торгового центра отказалось от ответственности и компенсации причиненного вреда — досудебного урегулирования достичь не удалось. Следственный комитет неоднократно изымал и возвращал материалы для проверки. Сейчас семья добивается огласки ситуации.

Ранее российские врачи спасли девочке руку, которую зажевало в эскалаторе.
 
