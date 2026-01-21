Трамп: конфликт на Украине не начался бы, если бы не фальсификация выборов в США

Конфликт на территории Украины не начался бы, если президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Это война, которая не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы в США 2020 года не были сфальсифицированы. Это были сфальсифицированные выборы», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что виновные в фальсификации итогов выборов в скором времени будут привлечены к ответственности.

Несколькими часами ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Киев преуменьшает прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, последние полгода после встречи в Женеве стороны добились большего прогресса, чем об этом заявляют украинские власти.

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными.

Ранее в России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.