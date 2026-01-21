Трамп заявил, что мир «буквально разрушается на глазах»

Мир сталкивается с разрушительными последствиями неправильной миграционной и экономической политики, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, его выступление транслировал телеканал NBC News.

«Вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, идет создание рекордных бюджетных и торговых дефицитов, а также увеличение суверенного долга, вызванного крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного», — подчеркнул Трамп.

По его словам, мир буквально разрушается на глазах, однако мировые лидеры не понимают происходящего.

Также Трамп на форуме раскритиковал Европу, отметив, что она «движется в неправильном направлении» и «разрушает сама себя». Президент США подчеркнул, что в Европе «повсюду ветряные мельницы», которые «приносят убытки».

Кроме того, на форуме Трамп назвал США «экономическим двигателем планеты» и рассказал о ситуации в Венесуэле.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января, основная его тема в 2026 года звучит как «Дух диалога». 21 января на форум прилетел Трамп.

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.