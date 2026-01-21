Размер шрифта
Журналисты узнали о планах Зеленского встретиться с Трампом в Давосе

Axios: Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с Трампом
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с президентом Трампом», — сказано в материале.

По информации портала, встречу планируется провести накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Также сообщается, что американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Москву.

До этого Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят достичь соглашения по Украине.

22 января Уиткофф встретится с президентом России в Кремле. Перед встречей спецпосланник американского лидера заявил о том, что в переговорах по Украине достигнут большой прогресс.

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала, когда завершится конфликт с Россией.

