Трамп оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины

Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет

Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не будет, а урегулирование может состояться в кратчайшие сроки. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Американский лидер выразил уверенность, что ситуация достигла точки, когда стороны могут заключить сделку.

«Я убежден, что украинское урегулирование состоится в разумно короткий срок», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский хотят достичь соглашения по Украине.

Также в ходе своего выступления Трамп заявил, что США не должны заниматься урегулированием конфликта на Украине, это является делом Европы. По его словам, ЕС и НАТО «не ценят» то, что делают Соединенные Штаты.

Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

