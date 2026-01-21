Размер шрифта
Политика

Трамп заявил о коррумпированности американских СМИ

Трамп: СМИ должны вести себя честно, сейчас они коррумпированы
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал коррумпированными американске СМИ. Его речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января транслировал телеканал NBC News.

«СМИ должны вести себя честно — сейчас у нас они коррумпированы», — сказал американский лидер.

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства свинкой после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Позднее американский актер и телеведущий Джимми Киммел раскритиковал в собственном вечернем шоу поведение Трампа с журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что Трамп очень прям и честен со всеми журналистами президентского пула. По ее мнению, что это одна из многих причин, почему его переизбрали, ведь он указывает на ложные сообщения, когда видит их.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.

