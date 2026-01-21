Размер шрифта
В Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО

Депутат Журавлев: срок окончания СВО зависит от условий, предложенных американцами
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Переговорщик по урегулированию украинского кризиса от США Стив Уиткофф заявил, что работа над мирным планом завершена на 90% — в четверг он приедет к Владимиру Путину в Кремль. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему мирный договор Москвы и Киева не может быть подписан во время визита Уиткоффа в Москву.

«Такого рода документы подписываются исключительно президентами обеих стран, а вовсе не неформальными переговорщиками, коим является Уиткофф. Нам вообще, в принципе, само содержание этого плана известно только из утечек, случайно или намеренно устроенных в западной прессе. Документ активно обсуждался на Украине, в Европе, они что-то там чиркали, вносили какие-то дополнения, а российское руководство пока своего отношения ко всему этого толком даже не высказывало», — напомнил парламентарий.

По мнению Журавлева, сроки окончания СВО зависят от условий, предложенных в ходе переговоров.

«Что-то изменилось в содержании после налета украинских дронов на резиденцию российского президента на Валдае? Какие гарантии того, что это не повторится, добавили США? Пока констатировать можно лишь то, что мы идем верным путем, и переговоры ведем не с марионеточным режимом в Киеве, а с Вашингтоном, стоящим у истоков этого конфликта. Все остальное — в том числе и сроки окончания СВО — будет зависеть исключительно от условий, которые будут нам предложены американцами», — заключил он.

Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился с американским коллегой Стивом Уиткоффом на форуме в Давосе. Стороны после встречи заявили об «очень хорошей» беседе, которую провели. Уиткофф сообщил, что 22 января прибудет в Москву для обсуждения украинского урегулирования с президентом Путиным. Журналисты подсчитали, что запланированная на четверг встреча станет уже седьмым контактом между Путиным и Уиткоффом.

Ранее в ЕС пригрозили США пошлинами из-за Гренландии.

