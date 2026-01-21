В Петербурге мигрант отрезал себе ногу, когда спиливал деревья

78.ru: в Петербурге рабочий получил тяжелую травму, отпилив себе ногу бензопилой

В Санкт-Петербурге мужчина случайно отрезал себе ногу, работая с бензопилой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Авиационной улице в поселке Песочный Курортного района. По предварительным данным, пострадавшим является гражданин Узбекистана, занимавшийся спилом деревьев в рамках работ по благоустройству. Во время работы он случайно отпилил себе ногу бензопилой.

На место была вызвана скорая помощь. Медики наложили пострадавшему кровоостанавливающий жгут. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого житель Подмосковья едва не отпилил себе руку болгаркой. 51-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с глубокой рваной раной правого запястья. Хирургам удалось вернуть подвижность и чувствительность травмированной руке пациента.

Ранее российский подросток насадил ступню на металлический штырь, когда лез через забор.