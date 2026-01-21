Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

«Я ее не знаю»: российская теннисистка Шнайдер высказалась о критике украинки

Теннисистка Шнайдер отказалась отвечать на критику украинки Олейниковой
Tingshu Wang/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) не стала отвечать представительнице Украины Александре Олейниковой на ее критику.

Олейникова пожаловалась на российских теннисистов за участие в турнире в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, а также подвергла критике лично Шнайдер за ее слова про желание получить орден «За заслуги перед Отечеством» от президента России Владимира Путина.

«Честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я не знаю ее и не думаю, что она знает меня. Я и Мирра Андреева провели отличный сезон, мы завоевали серебряную медаль Олимпийских игр — это было потрясающее достижение. Так что мне нечего прокомментировать», — отметила Шнайдер.

21 января Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над австралийкой Талией Гибсон. Матч, который продолжался 2 часа 15 минут, завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:4. В следующем круге соревнований соперницей россиянки станет украинка Элина Свитолин.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее Андрей Рублев одержал победу во втором круге Australian Open. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675949_rnd_7",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+