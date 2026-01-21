«Я ее не знаю»: российская теннисистка Шнайдер высказалась о критике украинки

Российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) не стала отвечать представительнице Украины Александре Олейниковой на ее критику.

Олейникова пожаловалась на российских теннисистов за участие в турнире в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, а также подвергла критике лично Шнайдер за ее слова про желание получить орден «За заслуги перед Отечеством» от президента России Владимира Путина.

«Честно говоря, я понятия не имею, что она сказала. Я не знаю ее и не думаю, что она знает меня. Я и Мирра Андреева провели отличный сезон, мы завоевали серебряную медаль Олимпийских игр — это было потрясающее достижение. Так что мне нечего прокомментировать», — отметила Шнайдер.

21 января Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над австралийкой Талией Гибсон. Матч, который продолжался 2 часа 15 минут, завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:4. В следующем круге соревнований соперницей россиянки станет украинка Элина Свитолин.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); она победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее Андрей Рублев одержал победу во втором круге Australian Open.