Лавров сообщил о готовности РФ помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские спецслужбы готовы помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников в страну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спецслужбы России находятся в контакте по поводу того, что касается расследования этого вторжения наемников, которые намеревались «устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента».

«Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен», — сказал Лавров.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.

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