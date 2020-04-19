Байден выиграл праймериз в штате Вайоминг
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Бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на праймериз демократов в штате Вайоминг. Об этом пишет издание Star Tribune.
Отмечается, что за этого кандидата на выдвижение в президенты США проголосовали 72,2% избирателей.
При этом оставшиеся 27,8% голосов заполучил сенатор Берни Сандерс, который уже ранее покинул предвыборную гонку.
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