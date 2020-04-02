Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Такое решение было принято по итогам разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.
Уточняется, что помощь будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Госдеп оценил гумпомощь из России
— МИД России поблагодарил Китай за гуманитарную помощь
— ЕС поблагодарил РФ за помощь Италии в борьбе с коронавирусом