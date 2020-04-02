Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

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Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое решение было принято по итогам разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Уточняется, что помощь будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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