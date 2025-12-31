Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Политика

ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе. Военная операция, день 1407-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1407-й день
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские дроны атаковали Туапсе, в результате удара произошло возгорание на НПЗ. Также повреждены пять домов и газовая труба в жилом секторе. Российские военнослужащие в декабре заняли 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери. Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи» уничтожена у села Бойково. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:05

Расчеты беспилотных комплексов «Молния-2» группы «Восток» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов западнее Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

9:47

Канал «Военкоры русской весны» сообщает о серии ночных ударов по подстанциям и отделению «Новой почты», через которую ведется логистика ВСУ в Одессе.

9:32

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти.

9:11

ВСУ атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщили в оперштабе региона.

9:00

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА

▪️ 56 БПЛА – над акваторией Черного моря,

▪️ 9 БПЛА – над территорией Брянской области,

▪️ 8 БПЛА – над территорией Липецкой области,

▪️ 8 БПЛА – над территорией Республики Крым,

▪️ 5 БПЛА – над территорией Краснодарского края.

8:43

В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пострадавших госпитализировали.

8:39

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту.

8:27

ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери.

8:16

Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», уничтожена у села Бойково, сообщает ТАСС.

8:05

ВС РФ в декабре освободили 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

8:00

Сегодня 1407-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+