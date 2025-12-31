ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе. Военная операция, день 1407-й

Расчеты беспилотных комплексов «Молния-2» группы «Восток» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов западнее Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Канал «Военкоры русской весны» сообщает о серии ночных ударов по подстанциям и отделению «Новой почты», через которую ведется логистика ВСУ в Одессе.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление Владимира Зеленского о готовности уйти из власти.
ВСУ атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, пострадали три мирных жителя, сообщили в оперштабе региона.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА
▪️ 56 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▪️ 9 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 8 БПЛА – над территорией Липецкой области,
▪️ 8 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Краснодарского края.
В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пострадавших госпитализировали.
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту.
ВСУ попытались перебросить две боевые группы в направлении Кондратовки Сумской области, но понесли потери.
Часть элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», уничтожена у села Бойково, сообщает ТАСС.
ВС РФ в декабре освободили 700 кв. км территории в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Сегодня 1407-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.