Ставки транспортного налога повысили в Московской области

В Подмосковье на маломощные авто транспортный налог повысили в 1,5 раза

В Подмосковье увеличили ставки транспортного налога, сообщается на портале регионального правительства. Соответствующее решение принято депутатами Московской областной думы 20 ноября.

«Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка составит 14 рублей, для транспорта от 100 до 150 лошадиных сил - 35 рублей, для автомобилей от 150 до 200 лошадиных сил она вырастет до 50 рублей», — сообщает портал.

О планах по повышению ставок заявили Рязанская и Липецкая области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями.

Увеличение ставок транспортного налога в Рязанской области обосновывается необходимостью «гармонизации регионального налогообложения», указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что, несмотря на повышение, ставки для наиболее распространенных видов транспорта останутся пониженными и составят от 50% до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог для водителей без нарушений.