Бывшего российского журналиста, известного в «90-х» и «нулевых», объявили в розыск

Бывшего российского журналиста и телеведущего Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заочно арестовали в РФ и объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно этим документам, Киселеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Также 17 октября 2025 года экс-журналист был объявлен в международный розыск.

Минюст России включил Евгения Киселева в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В ведомстве уточнили, что журналист осуществлял политическую деятельность на территории Украины. Кроме того, в 2024 году Киселева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Евгений Киселев — советский и российский телеведущий и журналист. Он является одной из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х и бывшим гендиректором телеканала НТВ. В 2009 году переехал на Украину и был ведущим местных телеканалов. На данный момент неизвестно, где проживает и работает журналист.

До этого следствие объявило в международный розыск продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

По словам адвоката семьи Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Отмечается, что благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск.