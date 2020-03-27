ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал в пятницу новые данные касательно доверия к Владимиру Путину.

Социологическое исследование демонстрирует показатели доверия и одобрения главы государства за 25 марта, а также за период с 16 по 22 марта 2020 года.

Как известно, 25 марта президент выступил с обращением к согражданам из-за ситуации с коронавирусом.

В этот день показатель одобрения работы Путина вырос при сравнении с данными прошлой недели, составив 63,5%.

Уровень доверия в свою очередь также вырос, достигнув отметки в 69%.

С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных. При этом не доверяют главе государства 28,4%.