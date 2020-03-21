Президент Грузии утвердила введение в стране ЧП
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения с 21 марта по 21 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — заявила глава государства.
Она также добавила, что режим ЧП не предполагает введения повсеместного карантина и комендантского часа.
Указ президента в субботу вечером, 21 марта, будет утвержден в парламенте республики.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузия объявила режим ЧП на месяц из-за коронавируса
— Грузия приостанавливает авиасообщение по всем направлениям
— Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса