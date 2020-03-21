Президент Грузии утвердила введение в стране ЧП

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения с 21 марта по 21 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — заявила глава государства.

Она также добавила, что режим ЧП не предполагает введения повсеместного карантина и комендантского часа.

Указ президента в субботу вечером, 21 марта, будет утвержден в парламенте республики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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