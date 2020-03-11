Небензя ответил на резолюцию СБ ООН, поддержавшую соглашения США и талибов*

Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию, поддерживающую американское соглашение с террористическим движением «Талибан» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, такое решение открывает «окно возможностей».

Он также указал на важность участия всех общественно-политических сил Афганистана в достижении мирного урегулирования конфликта в стране.

Небнзя подчеркнул, что Россия выступила с поддержкой резолюции СБ ООН.

Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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