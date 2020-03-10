Госдума одобрила поправку о снятии ограничения на число президентских сроков

Госдума одобрила поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, снимающую ограничение на количество президентских сроков для одного лица. Об этом сообщает ТАСС.

Данную поправку предложила депутат Валентина Терешкова.

В соответствии с поправкой, лица, которые возглавляют или возглавляли государство, могут вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. При этом количество их предыдущих сроков учитываться не будет.

Таким образом, действующий президент России Владимир Путин получает возможность вновь переизбираться на пост главы государства, несмотря на его прошлые сроки.

Как стало известно ранее, Путин уже поддержал данную инициативу. Однако он заявил, что сначала необходимо согласовать предложение с Конституционным судом.

По его словам, если этот орган даст заключение, что поправка соответствует основному закону, тогда Путин сможет продолжить работы на посту президента после 2024 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.