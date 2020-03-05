В Хабаровске обнаружили тело бывшего заместителя мэра города

Спасатели обнаружили тело бывшего заместителя мэра Хабаровска Евгения Колосова после двух недель поисков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда «Лига-спас».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 февраля мужчина находился в гостях, потом ушел за своим автомобилем и исчез.

Его труп нашли в среду, 4 марта, на Большом Уссурийском острове под Хабаровском.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В 2016 году Евгений Колосов был осужден по статье «превышение должностных полномочий» и приговорен к 2 годам лишения свободы. На суде свою вину он не признал.