Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин завил о замешательстве Запада из-за успехов России на Украине

Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы в России на Украине

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Страны Запада сейчас находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива в конфликте с Украиной полностью перешла к Российской Федерации, поэтому раздаются разноплановые заявления и оценки. Об этом заявил директор Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла ВС РФ», — сказал Нарышкин.

Он обратил внимание на то, что такая ситуация в конфликте сложилась после того, как в течение полутора лет западные политики по одному или все вместе «бубнили» о так называемом стратегическом поражении российской армии на поле боя.

По мнению главы СВР, Запад не готов искать компромиссные решения для урегулирования украинского конфликта.

На прошлой неделе Нарышкин заявлял, что Служба внешней разведки России располагает информацией о том, что некоторые политики Запада допускают развязывание большой войны с целью удержания своего превосходства в мир.

Ранее Нарышкин назвал безответственными слова об отправке западных военных на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами