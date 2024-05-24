Названа стоимость эксплуатации сгоревшего на трассе кроссовера GAC

Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало стоимость владения кроссовером GAC GS8. За пять лет эксплуатации автомобиль потребует от владельца затраты в сумме 2,86 млн рублей, отмечается в исследовании.

При среднегодовом пробеге в 20 тыс. км за пять лет владелец кроссовера GAC GS8 SE потратит на топливо 464,2 тыс. рублей, на регулярные ТО с межсервисным интервалом 10 тыс. км уйдет 181,7 тыс. рублей, на страховку ОСАГО 102 тыс. рублей и на каско — 745,5 тыс. рублей. Потеря стоимости автомобиля за пять лет эксплуатации оценена в 927,2 тыс. рублей, а остаточная стоимость кроссовера по прошествии этого срока — 2,06 млн рублей.

Стоимость владения GAC GS8 в месяц составляет 47,6 тыс. рублей, а в год — 571 тыс. рублей, подсчитало НАПИ.

До этого один из кроссоверов GAC GS8, эксплуатирующихся в России, загорелся на трассе М-11. При этом у машины заблокировался водительский ремень безопасности. Сидевший за рулем мужчина получил ожоги, его жена выпрыгнула из машины на ходу.

Ранее Kia показала новый компактный кроссовер EV3 размером с Geely Coolray.