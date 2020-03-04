Зеленский заявил о необходимости новых «мозгов и сердец» в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству нужны новые «мозги и сердца». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что нынешнее правительство — первое, в котором отсутствует топ-коррупция и имеется большое количество новых лиц, однако этого не достаточно.

Украинский лидер также добавил, что достижений действующего кабмина во главе с Алексеем Гончаруком мало.

«Нужны новые мозги и сердца», — произнес Зеленский в парламенте.

Президент Украины созвал Верховную раду на срочное внеочередное пленарное заседание.

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