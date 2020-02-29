Reuters: США откладывают встречу с лидерами АСЕАН из-за коронавируса

Соединенные Штаты откладывают запланированный на март 2020 года саммит лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США из-за опасений на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Саммит был запланирован на 14 марта 2020 года. Отмечается, что на момент публикации материала Госдепартамент США не прокомментировал данную информацию.

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп пригласил лидеров государств Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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