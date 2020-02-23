Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на выборы в Иране

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Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке манипулировать населением на состоявшихся 21 февраля парламентских выборах, передает РИА «Новости».

По его словам, пропаганда началась два месяца назад и усиливалась с приближением выборов. В последние дни под предлогом вируса СМИ убеждали население не ходить на голосование.

Парламентские выборы в Иране состоялись 21 февраля. Идет борьба между реформистами, которые поддерживают президента Ирана Хасана Роухани и составляют большинство в парламенте, а также антиправительственными консерваторами. Официальных результатов еще нет, но СМИ пишут, что победили консерваторы.

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