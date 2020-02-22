Россия проанализирует решение трибунала в Гааге по Конвенции ООН о морском праве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве выразили надежду, что трибунал оставит без удовлетворения требования Киева.

Там также отметили, что решение трибунала учитывает, что за иском украинской стороны стоит попытка доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».

Ранее МИД Украины сообщил, что международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы. Там подчеркнули, что судом отклонена российская позиция, что арбитраж не обладает юрисдикцией по данному делу.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство, обвинив Россию в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву. Киев потребовал подтвердить его права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, и обязать Москву выплатить ей компенсацию. Кроме того, в 2018 году украинские дипломаты заявили, что российская сторона якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.