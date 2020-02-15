Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
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Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену. Об этом сообщает порталу High North News.
Отмечается, что диппредставительство отрицательно отреагировало на такую инициативу.
Замглавы ведомства Аудун Халворсен заявил, что в письме «не содержалось ничего нового».
«Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — добавил он.
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