Макрон усомнился в долговечности союза России и Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что сомневается в долговечности союза России и Китая, передает РИА «Новости».

Французский лидер считает, что именно Европа «толкнула» Россию к Китаю после 2013-2014 годов.

Я не думаю, что этот союз (с Китаем) будет долговременным для России», — сказал он.

Ранее Макрон на Мюнхенской конференции заявил, что антироссийские санкции не принесли Европе никакой пользы.

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