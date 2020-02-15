Макрон усомнился в долговечности союза России и Китая
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что сомневается в долговечности союза России и Китая, передает РИА «Новости».
Французский лидер считает, что именно Европа «толкнула» Россию к Китаю после 2013-2014 годов.
Я не думаю, что этот союз (с Китаем) будет долговременным для России», — сказал он.
Ранее Макрон на Мюнхенской конференции заявил, что антироссийские санкции не принесли Европе никакой пользы.
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