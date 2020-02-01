В ЕС заявили о желании иметь «новое амбициозное партнерство» с Британией
Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС хочет создать «новое амбициозное партнерстве» с Великобританией в различных сферах, после того как Лондон осуществил Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, такое партнерство ЕС желает построить с Соединенным Королевством в «области внешней политики, безопасности и обороны».
При этом он добавил, что этого же Евросоюз намерен добиться в вопросах «торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия».
Ранее Британия официально вышла из состава ЕС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Великобритания официально покинула ЕС
— Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
— В ЕС выразили сожаление из-за выхода Британии из Евросоюза