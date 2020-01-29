Зариф считает «кошмаром для мира» американскую «сделку века»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «кошмаром» предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Свою позицию глава иранского МИД изложил на странице в Twitter.

По словам Зарифа, предложение США является «кошмаром для региона и мира». Также министр назвал сделку «проектом мечты обанкротившегося застройщика» и выразил надежду на то, что мусульмане воспримут данный проект как «сигнал к действию».

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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