Путин раскрыл поразивший его факт из истории блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин рассказал, что поразило его наиболее сильно при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, факт того, что за годы блокады ленинградцы сдали для нужд фронта 144 тонны крови, удивил его больше всего.

Он так же подчеркнул, что при этом люди продолжали трудиться даже когда были что лишенные воды и тепла.

Путин назвал Ленинград вершиной человеческого достоинства, а происходившие в нем события — настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей.

До этого российский лидер Владимир Путин прибыл в Израиль с визитом на День памяти жертв холокоста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин прибыл в Иерусалим на День памяти жертв холокоста

— Путин: холокост — общая трагедия России и Израиля