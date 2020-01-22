Путин высказался о неэффективности перехода России на парламентскую форму правления

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным переход на парламентскую форму правления в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Он сказал, что в России это возможно лишь теоретически.

Он пояснил, что в стране нет соответствующих партий с многолетним опытом. А по его мнению, для успешной работы парламентской республики необходимо, чтобы политическая структура была сформирована давно. В пример он привел Европу.

При этом саму идею российский лидер оценил положительно, но добавил, что не известно насколько эффективным выйдет ее функционирование. По его мнению, лучше не экспериментировать.

«Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — заключил Путин.

Он также добавил, что Российская Федерация со своей огромной территорией, большим количеством наций и народов нуждается в крепкой президентской власти.