Меркель поздравила Мишустина со вступлением в новую должность
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Кабмин ФРГ.
Меркель отметила, что исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи Германии и России составляют фундамент двухсторонних отношений, поэтому правительство ФРГ заинтересовано в развитии этих отношений.
Канцлер Германии пожелала Мишустину удачи в предстоящих задачах.
15 января Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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— Источник: новый состав правительства РФ объявят до 21 января