Меркель поздравила Мишустина со вступлением в новую должность

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Кабмин ФРГ.

Меркель отметила, что исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи Германии и России составляют фундамент двухсторонних отношений, поэтому правительство ФРГ заинтересовано в развитии этих отношений.

Канцлер Германии пожелала Мишустину удачи в предстоящих задачах.

15 января Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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