Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдума в ходе голосования одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

За высказались 383, воздержались — 41, против не проголосовал никто.

Отмечается, что 12 депутатов отсутствовали, так как принимали участие в заседании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ.

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