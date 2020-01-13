В МИД ФРГ рассчитывают на то, что Россия поможет вернуть Иран к соблюдению ядерной сделки
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия так же должна беспокоиться о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе), как подписавшая соглашение сторона. Об этом он рассказал в интервью газете Saarbruecker Zeitung.
При этом министр напомнил, что РФ в конце минувшей недели повторно выразила приверженность сохранению СВПД.
«Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — сказал Маас.
Он также отметил, что российская сторона может использовать свое влияние в Сирии для предотвращения распространения напряженности на Ближнем востоке.
По словам главы германского МИД, в ФРГ надеются на то, что Вашингтон подаст сигналы, «которые бы свидетельствовали о том, что обе стороны заинтересованы в разрядке напряженности».
«Конфликт между США и Ираном висит как «дамоклов меч» над регионом», — заключил Маас.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США потребовали от Китая отказаться от поставок нефти из Ирана
— Израиль призвал страны ЕС присоединиться к санкциям США против Ирана