В МИД ФРГ рассчитывают на то, что Россия поможет вернуть Иран к соблюдению ядерной сделки

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия так же должна беспокоиться о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе), как подписавшая соглашение сторона. Об этом он рассказал в интервью газете Saarbruecker Zeitung.

При этом министр напомнил, что РФ в конце минувшей недели повторно выразила приверженность сохранению СВПД.

«Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры», — сказал Маас.

Он также отметил, что российская сторона может использовать свое влияние в Сирии для предотвращения распространения напряженности на Ближнем востоке.

По словам главы германского МИД, в ФРГ надеются на то, что Вашингтон подаст сигналы, «которые бы свидетельствовали о том, что обе стороны заинтересованы в разрядке напряженности».

«Конфликт между США и Ираном висит как «дамоклов меч» над регионом», — заключил Маас.

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