Трамп: пришло время работать над новой сделкой с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что странами-гарантам нужно работать работать над новой ядерной сделкой с Ираном.
В своем обращении к прессе, Трамп упомянул совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
По его словам, старый СВПД скоро истекает, а Германии, Британии, Франции, России и Китаю пришло время признать эту реальность.
По слом Трампа, страны-гаранты должны работать над новой ядерной сделкой.
Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций, подчеркнул американский лидер.
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