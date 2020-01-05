Глава МИД Германии: пойдем на все ради стабильности на Ближнем Востоке

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует использовать все дипломатические возможности для нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bild.

По его словам, это необходимо, что не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

«В ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — уточнил Маас.

Он также подчеркнул, что убийство главы спецподразделения «КУДС» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани делает обстановку в данном регионе еще более непредсказуемой.

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