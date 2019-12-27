Песков: Путин и Лукашенко могут созвониться до конца года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут созвониться до Нового года, если посчитают это необходимым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На данный момент Россия и Белоруссия имеют ряд неурегулированных вопросов, в частности это касается газовой сферы, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что главы государств проведут телефонные переговоры в текущем году, если сочтут это необходимым. При этом все оставшиеся вопросы будут решаться на уровне президентов.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что готов провести встречу с главой России Владимиром Путины до конца 2019 года.

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