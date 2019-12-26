Турчак назвал 2019 год успешным для «Единой России»

Уходящий год был для «Единой России» успешным, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

«Итоги работы «Единой России» в целом были подведены на XIX съезде партии. Уходящий год был для нее успешным. Нашей командой была проделана большая работа - 77% всех мандатов в Единый день голосования получила «Единая Россия». В следующем году мы должны этот успех развить и улучшить результат, несмотря на планку, которую мы сами себе задали, и возрастающую конкуренцию», - сказал Турчак, напомнив также о важности муниципальных выборов, которые проходят в стране практически каждое воскресенье.

«22 декабря Партия одержала уверенную победу на выборах мэра Абакана – считаю это достойным завершением политического года», - считает секретарь генсовета партии.

Он также напомнил, что выборы 2020 года имеют для партии стратегическое значение.

«Это последний электоральный цикл перед 2021 годом. Старт думской кампании уже дан. Уверен, что коллеги на местах осознают свою ответственность за результат», - заключил Турчак.