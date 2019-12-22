Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию и Китай за наложение вето на предложенную Германией, Бельгией и Кувейтом резолюцию о гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает The Hill.

Россия и Китай «испачкали руки в крови», отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.

Решение стран, по словам госсекретаря США, привело к невозможности прийти к соглашению на заседании Совета безопасности ООН и поставило под угрозу жизни миллионов мирных жителей Сирии.

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, в ответ Россия наложила вето на альтернативный проект Германии, Бельгии и Кувейта.

Ситуацию прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя. Он заявил, что что возложение ответственности за несогласование механизма на Россию является необоснованным, так как российская сторона выступала за продление соглашения.

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