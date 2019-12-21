Советник президента Польши назвал американские власти «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский резко раскритиковал власти Соединенных Штатов, назвав их «болванами». Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Модзелевский выразил свое мнение в книге о польско-российских отношениях.

По его словам, США спекулируют на создании образа врага из России, поэтому польская сторона отказывается от участия в международной политике.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — прокомментировал Модзелевский Ближневосточную конференцию в Варшаве.

Польский советник также раскритиковал планы страны по закупке вооружений у США. И добавил, что считает жалкими протесты Польши в отношении присоединения Крыма к России.

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