Республиканец замолчал в ходе слушаний по импичменту Трампа в знак его поддержки

Член палаты представителей республиканской партии США Расс Фулчер решил молчать в знак защиты американского президента Дональда Трампа во время слушаний по импичменту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что он замолчал в ходе своего выступления.

«В день, когда у нас проходят ожесточенные дебаты, я хочу использовать данное на мое выступление время, чтобы перечислить все совершенные президентом США преступления», — сказал Фулчер в начале свое выступления, после чего замолчал.

Таким образом, он дал понять, что Трамп не совершал никакие противоправные действия.

На данный момент палата представителей проводит голосование за статью об импичменте Трампа. За импичмент выступают демократы, которые обвиняют американского лидера в превышении полномочий и препятствовании правосудию. Окончательное решение должно быть принято сенатом США.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп обвинил демократов во лжи и нападении на США

— Факты в пользу Трампа: конгрессмены голосуют за импичмент — Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу