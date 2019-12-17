В Раду внесли проект о продлении моратория на продажу земли на фоне протестов

В Верховную раду был внесен проект закона о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что документ внес депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский вместе с коллегами.

По словам автора, принятие проекта позволит успокоить украинцев и «прекратить ненужное противостояние».

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Рады. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине. Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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