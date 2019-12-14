Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о «повышенных тонах» во время обсуждений на саммите в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что попытки перехода на «повышенные тона» были во время обсуждения с представителями Украины изменения минских соглашений. Однако он подчеркнул, что разговор «был рабочим».

«Попытки были. Разговор был рабочий», — заявил Песков.

Нормандский саммит с участием Германии, Франции, Украины и России состоялся 9 декабря в Париже. Было принято решение о проведении повторной встречи в Берлине для обсуждения дискуссионных вопросов по урегулированию ситуации в Донбассе.

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