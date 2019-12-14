Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о «повышенных тонах» во время обсуждений на саммите в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что попытки перехода на «повышенные тона» были во время обсуждения с представителями Украины изменения минских соглашений. Однако он подчеркнул, что разговор «был рабочим».

«Попытки были. Разговор был рабочий», — заявил Песков.

Нормандский саммит с участием Германии, Франции, Украины и России состоялся 9 декабря в Париже. Было принято решение о проведении повторной встречи в Берлине для обсуждения дискуссионных вопросов по урегулированию ситуации в Донбассе.

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