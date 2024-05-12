Несколько взрывов произошло в Днепропетровской области Украины

Несколько взрывов прогремело в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Криворожском районе», — отмечается в публикации.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Перед этим в Харькове был зафиксирован взрыв на фоне воздушной тревоги. За несколько часов до этого мэр Харькова Игорь Терехов доложил о раздавшемся взрыве в черте города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.