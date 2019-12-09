Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что Лавров приедет в США по приглашению госсекретаря Майка Помпео.
В ходе встречи с главой Белого дома планируется обсуждение вопросов по развитию российско-американских отношений, а также наиболее актуальные темы международной повестки дня.
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