В Минске второй день протестуют против объединения с Россией

В Минске второй день проходят акции протеста против углубления интеграции России и Белоруссии, передает «Хартия 97».

Отмечается, что около двух тысяч человек прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы. После этого люди двинулись в сторону посольства России.

В ходе акции прозвучали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!».

Акции протеста белорусской оппозиции проходят на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным о подписании интеграционных дорожных карт, которые состоялись 7 декабря. На данной встрече не были приняты какие-либо решения. Теперь для дальнейшего обсуждения вопроса главы государств встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске оппозиция проводит акцию против объединения с Россией

— Путин и Лукашенко начали встречу