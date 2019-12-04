Слуцкий назвал высылку дипломатов РФ из ФРГ проявлением антироссийской истерии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Германии объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению этот шаг является недружественным. Он сравнил этот случай с ситуацией вокруг вокруг так называемого дела Скрипалей, которое развернула Великобритания в 2018 году.

Депутат подчеркнул, что расследование еще продолжается, и до сир нет никаких доказательств причастности к убийству России. Сделанные немецкими следователями выводы он назвал надуманными и беспочвенными.

«Иначе как очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя», — подытожил Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что Россия проявит адекватную реакцию, которая будет соответствовать нынешней дипломатической практике.

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