Слуцкий назвал высылку дипломатов РФ из ФРГ проявлением антироссийской истерии

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Германии объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению этот шаг является недружественным. Он сравнил этот случай с ситуацией вокруг вокруг так называемого дела Скрипалей, которое развернула Великобритания в 2018 году.

Депутат подчеркнул, что расследование еще продолжается, и до сир нет никаких доказательств причастности к убийству России. Сделанные немецкими следователями выводы он назвал надуманными и беспочвенными.

«Иначе как очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя», — подытожил Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что Россия проявит адекватную реакцию, которая будет соответствовать нынешней дипломатической практике.

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