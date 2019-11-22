Запрос на обновление партии власти подразумевает ее омоложение и сближение с людьми, выявил опрос

Запрос на обновление партии власти, который фиксируют российские социологи, подразумевает ее омоложение и сближение с людьми, заявил в пятницу ТАСС генеральный директор Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, комментируя результаты совместного исследования ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Согласно этому исследованию, опубликованному в четверг, две трети респондентов считают, что партия власти в России нужна, при этом в обществе существует запрос на обновление таковой.

«Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти - это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы. Ее важнейшие функции - обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом», - пояснил Федоров.

По его словам, «запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание - сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав», обновить руководящие органы. «И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства», - добавил глава ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 63% опрошенных граждан уверены, что партия власти в России есть, только 24% не согласны с этим, при этом две трети респондентов (66%) считают, что партия власти в России нужна.

При этом социологи фиксируют запрос на обновление «Единой России» в качестве партии власти. Под ним они понимают «требование придать ей [партии власти] больше веса и полномочий, повысить ее эффективность в деле решения жизненных проблем общества и страны в целом». Именно такой большинству российских избирателей видится «Прекрасная «Единая Россия» будущего», отмечается в материалах ВЦИОМ.